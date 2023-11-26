Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 14:57
Eş durumu hemşire asker eşi

Merhabalar 3+1 im 1 yılım 31 ocakta dolacak 1 yıl sonra dilekçe ile tayin isteyebilir miyim yoksa Ocak başındaki kurayla mı tayin isteyeceğim günün dolmadan tayin isteyemezsin haziran ı bekleyeceksin diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum kafam karıştı benimle aynı durumda olan ya da bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim

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