Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 15:00
Yardımcı olur musunuz

Poli memuruyum beş yıllık gecen günlerde alkollü yaralamalı trafik kazasına karıştım karşı araçta herhangi bı yaralanma olmadı kendi aracındaki bırınde kafatası çatlağı oldu taburcu oldu Şuan raporlu kendısının sıkayetı yok sızce adlı yönden ve ıdarı yönden ne olur meslek yönünden ıhrac olabılır mı cevaplarsanız sevınırım


Alemdarali
Daire Başkanı
26 Kasım 2023 15:59
Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz. sende bu madde işlerse şikayet olmasa bile 3 ay 1 sene olan ceza çatlak tan dolayı yarı oranında artar memur olduğun için ekstra da artim var diye biliyorum

Joplu Çoban
Aday Memur
26 Kasım 2023 16:36
abisi sana, disiplin tüzüğünde yer alan ''Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.'' eyleminden 4-5 günlük aylık kesimi ve puan cezası verilir. Kafana takma, mazeretini mantıklı ve etkili ver bi alt cezada uygulanabilir durumuna göre, bu cezaya 60 gün icinde idare mahkemesince itiraz edersen bozulacaktır.

Nagoç
26 Kasım 2023 16:59

Abı bende ole düşündüm ıdarıden sıkıntı olmaz ama adlı yönden ne verır bılmıyorum korktuğum nokta o


Nagoç
26 Kasım 2023 17:01

Abı bende ole düşünüyorum ıdarı yönden yanlız adlıden korkuyorum hem tardık guvenlıgını tehlıkeye sokma Hemde taksırle yaralama yaralamada kafa tası çatlağı var sıkayet durumu yok ama bılınclı taksırle yaralamaya sokarsa sıkıntı olabılır bır senenin üstüne ceza verebılır ıkı suça

Joplu Çoban, 46 dk. önce
abisi sana, disiplin tüzüğünde yer alan ''Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak.'' eyleminden 4-5 günlük aylık kesimi ve puan cezası verilir. Kafana takma, mazeretini mantıklı ve etkili ver bi alt cezada uygulanabilir durumuna göre, bu cezaya 60 gün icinde idare mahkemesince itiraz edersen bozulacaktır.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Atama Oyunu..2. şark iptal mi2024 yılı genel atama hakkındaOcak tahmini zamSosyal Medya PolisleriRaporlu Memuru ÇalıştırmaEgm Fetö idari soruşturmaŞikayetçi oldumPolis Merkezi

Sözlük

king kong vs godzilla 1 Öğretmenler Günü 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 2 kusur 1 memurlar.net ücretli üyelik 2 3 numara saç 1 cumhuriyet 1 ben.keyfim.kahyası06 1 böbürlenmek 1 Hafta sonu yatmak 2

Son Haberler

Çarşambaspor-Perşembespor maçında kazanan yokÖzgür Özel'den Meral Akşener ile görüşme sorusuna yanıtİzmir'de, SRC sınavına başkaları adına girmeye teşebbüs eden 6 kişi yakalandıYüksek kazanç vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılıkSeçil Erzan kimden ne aldı, kime ne ödedi? Fatih Terim'den ilk açıklama

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması