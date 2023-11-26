Yardımcı olur musunuz

Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz. sende bu madde işlerse şikayet olmasa bile 3 ay 1 sene olan ceza çatlak tan dolayı yarı oranında artar memur olduğun için ekstra da artim var diye biliyorum

Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaz. sende bu madde işlerse şikayet olmasa bile 3 ay 1 sene olan ceza çatlak tan dolayı yarı oranında artar memur olduğun için ekstra da artim var diye biliyorum