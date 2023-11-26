Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


26 Kasım 2023 15:06
33a'dan Öncelikli Alanlar kadrosuna geçiş

Merhaba hocalarım,

Mevcut durumda bir üniversiteside 33a statüsünde araştırma görevlisiyim (geçtiğimiz seçimlerde 50d'den geçiş yapanlardan). Açılan ilanlarda öncelikli alan araştırma görevlisi ilanı gördüm. Söz konusu ilana başvurup atanmam durumunda yaşanabilecek hak kayıplarım neler olabilir? Anladığım kadarıyla yeniden 50d'li olacağım. Buna ek olarak öncelikli alanlar ile ilgili bildiğiniz olumsuz bir yan var mıdır?

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