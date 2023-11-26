Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


26 Kasım 2023 15:25
BELEDİYEDE MEMUR KADROSUNA BAŞVURU

Merhabalar, bir belediyenin memur kadrosuna başvuru yapacağım ancak birkaç sorum var. Sözlü sınav konuları arasında tc anayasası, inkılap tarihi, dev. memur. kanunu, mahalli idarelerle ilgili mevzuat yer alıyormuş. Daha önce belediyede mülakata giren ve bu konulardan sorumlu olan var mı nasıl oluyor süreç bu başlıklara nasıl dikkat etmeliyim?

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