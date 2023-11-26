Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2023 16:22
Seminer dönemi ek ders ücreti

Seminer dönemi için toplamda kaç ek ders ucreti eklenir, diğer sorumda; derse hazirlik 10 saate 1 saat aylık mı, haftalık mi eklenir,teşekkür ederim.


ankogretmn
Aday Memur
26 Kasım 2023 17:07

Seminer için 15, derse hazırlık 10 saate 1 saat haftalıktır sayın hocam.


kurtuluşş
Aday Memur
26 Kasım 2023 17:16

Teşekkür ederim.

ankogretmn, Dün

Seminer için 15, derse hazırlık 10 saate 1 saat haftalıktır sayın hocam.


Memleketinogretmeni
Şef
26 Kasım 2023 20:43

10 saate 1 saat fiilen girilen dersler için ödenir seminer döneminde ödenmez

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