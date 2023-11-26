Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 16:27
GYS SINAVI İLE YENİ UNVANIN ESKİ UNVANDAN GERİ KALMASI

Arkadaşlar ben mubasirkikten GYS sınavı ile şoförlüğe geçtim mubasirlik daha sonra gih sınıfına geçti özlük hakları iyileştirildi şu an aynı kadro ve şoförden fazla alıyorlar asıl sorum yakın zamanda yeşil pasaport alma hakkıda verirler ben eskiden mübaşir olup GYS ile geçtiğimden mubasirligin kazandığı hakları benimde alma hakkım var mı bende yeşil pasaport alabilirmiyim sonuçta hak kaybı olacak sözde sınavla hakları daha iyi olan başka bir unvana geçtim şimdi ben bu haklarımı kullanabilirmiyim alabilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiUYAP'a webden girilecekikm den büro personeli kadrosuna geçişAdalet bakanlığı personelleri ge-çi-ne-mi-yor!Mazeretsiz tayin isteyebilir miyim ?İnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleriBarınma Nedeniyle TayinBaşka Kuruma AtanmaZabıt Katipliğinden Teknikerliğe GeçişHakaret ve memuriyet

Sözlük

seni sen yapan en iyi huyların. 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 2 intihar etmek 3 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 2 Napoleon 2023 1 günün anlam ve önemi 1 ben.keyfim.kahyası06 1 kulak ve burun ölene kadar büyür mü 1 No Hard Feelings 2023 1 böbürlenmek 1

Son Haberler

Çarşambaspor-Perşembespor maçında kazanan yokÖzgür Özel'den Meral Akşener ile görüşme sorusuna yanıtİzmir'de, SRC sınavına başkaları adına girmeye teşebbüs eden 6 kişi yakalandıYüksek kazanç vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılıkSeçil Erzan kimden ne aldı, kime ne ödedi? Fatih Terim'den ilk açıklama

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması