Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Kasım 2023 17:27
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BURAYA
Aramızda orman muhafaza memurları var mı bizim özlük haklarımız nolcak arazi memuruyuz ama gih sınıfındayiz teknik iş yaparız ama değiliz silah taşırız yardımcı kolluk kuvvetisiniz derler ama hiç bir hakkını alamazsin 7/24 esasla çalışırsın tatilin bayramın belli olmaz bu iş böyle gider mi ne dersiniz meslektaşlarım

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