ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BURAYA

Aramızda orman muhafaza memurları var mı bizim özlük haklarımız nolcak arazi memuruyuz ama gih sınıfındayiz teknik iş yaparız ama değiliz silah taşırız yardımcı kolluk kuvvetisiniz derler ama hiç bir hakkını alamazsin 7/24 esasla çalışırsın tatilin bayramın belli olmaz bu iş böyle gider mi ne dersiniz meslektaşlarım

Aramızda orman muhafaza memurları var mı bizim özlük haklarımız nolcak arazi memuruyuz ama gih sınıfındayiz teknik iş yaparız ama değiliz silah taşırız yardımcı kolluk kuvvetisiniz derler ama hiç bir hakkını alamazsin 7/24 esasla çalışırsın tatilin bayramın belli olmaz bu iş böyle gider mi ne dersiniz meslektaşlarım