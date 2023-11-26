DYK'de okul müdürü ücret alabilir mi?

Sadece haftasonu yapılan kursların iş ve işlemlerini yürütüyorsanız. bina açılış kapanış yoklama vb işlemleri alabilirsiniz. Artık derslere idareciler giremiyor zaten. Hafta içi kursunuz varsa sadece yine herhangi bir ek ders ödemesi yapılmıyor.

Sadece haftasonu yapılan kursların iş ve işlemlerini yürütüyorsanız. bina açılış kapanış yoklama vb işlemleri alabilirsiniz. Artık derslere idareciler giremiyor zaten. Hafta içi kursunuz varsa sadece yine herhangi bir ek ders ödemesi yapılmıyor.