Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2023 18:47
DYK'de okul müdürü ücret alabilir mi?

Arkadaşlar DYK larda Md.Yrd. 2 saat ücret alır. Kurs Müdürü olan okul müdürü ücret alabilirmi? Neye göre?


matematikçi10
Memur
26 Kasım 2023 20:01
Sadece haftasonu yapılan kursların iş ve işlemlerini yürütüyorsanız. bina açılış kapanış yoklama vb işlemleri alabilirsiniz. Artık derslere idareciler giremiyor zaten. Hafta içi kursunuz varsa sadece yine herhangi bir ek ders ödemesi yapılmıyor.
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