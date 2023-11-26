Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Kasım 2023 19:07
Teknik hizmetler sınıfında çalışana V.h.k.i nin görevi yaptırılır mı

Bu konuda bilgisi olan var mı yardımcı olabilirmisiniz

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