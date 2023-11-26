Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 20:03
2023 istifa sonrası geri dönüş
kadrodan istifa ettikten sonra ne kadar süre geçmesi gerekiyor acaba bilgisi olan var mı ? hemen başvuru yapsak olur mu ya da başka bir yerde çalışırken başvuru yapabiliyor muyuz ?? lütfen bilgisi olan var mı

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