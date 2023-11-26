2023 istifa sonrası geri dönüş

kadrodan istifa ettikten sonra ne kadar süre geçmesi gerekiyor acaba bilgisi olan var mı ? hemen başvuru yapsak olur mu ya da başka bir yerde çalışırken başvuru yapabiliyor muyuz ?? lütfen bilgisi olan var mı

kadrodan istifa ettikten sonra ne kadar süre geçmesi gerekiyor acaba bilgisi olan var mı ? hemen başvuru yapsak olur mu ya da başka bir yerde çalışırken başvuru yapabiliyor muyuz ?? lütfen bilgisi olan var mı