Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Kasım 2023 20:03
Merhaba Dmk Görevden uzaklaştırma
Merhaba arkadaşlar. bir sorum olacak. Adli ve idari soruşturma kapsamında Dmk 137, 140,145 maddeleri kapsamında açığa alındım. Kanun ceza kovuşturması kapsamında 2 ayda bir yeni karar alınır idari soruşturma kapsamında en fazla 3 ay. bir sorum var. Kanunda adli soruşturma demiyor... suç görevi kötüye kullanma. Sizce 3 ay dolunca iade ederler mi

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