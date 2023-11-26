Merhaba Dmk Görevden uzaklaştırma

Merhaba arkadaşlar. bir sorum olacak. Adli ve idari soruşturma kapsamında Dmk 137, 140,145 maddeleri kapsamında açığa alındım. Kanun ceza kovuşturması kapsamında 2 ayda bir yeni karar alınır idari soruşturma kapsamında en fazla 3 ay. bir sorum var. Kanunda adli soruşturma demiyor... suç görevi kötüye kullanma. Sizce 3 ay dolunca iade ederler mi

Merhaba arkadaşlar. bir sorum olacak. Adli ve idari soruşturma kapsamında Dmk 137, 140,145 maddeleri kapsamında açığa alındım. Kanun ceza kovuşturması kapsamında 2 ayda bir yeni karar alınır idari soruşturma kapsamında en fazla 3 ay. bir sorum var. Kanunda adli soruşturma demiyor... suç görevi kötüye kullanma. Sizce 3 ay dolunca iade ederler mi