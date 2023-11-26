Maluliyetten gih sınıfına geçiş

Arkadaşlar malulen emekliyim.. 2,5 sene önce emekli oldum.. Psikiyatriden.. Şimdi gih memurluğuna geçmek istiyorum.. Araştırıyorum.. Hatta hukuki destek de alacağım.. Dava açarak geçiş yapmak istiyorum.. Şu an avukatta araştırıyor.. Aynı durumda olan arkadaşlara buradan bilgilendirme yapacağım.. Mevzuatta bir engel olmadığı anlaşılıyor..

Arkadaşlar malulen emekliyim.. 2,5 sene önce emekli oldum.. Psikiyatriden.. Şimdi gih memurluğuna geçmek istiyorum.. Araştırıyorum.. Hatta hukuki destek de alacağım.. Dava açarak geçiş yapmak istiyorum.. Şu an avukatta araştırıyor.. Aynı durumda olan arkadaşlara buradan bilgilendirme yapacağım.. Mevzuatta bir engel olmadığı anlaşılıyor..