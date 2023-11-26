Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 20:29
Maluliyetten gih sınıfına geçiş
Arkadaşlar malulen emekliyim.. 2,5 sene önce emekli oldum.. Psikiyatriden.. Şimdi gih memurluğuna geçmek istiyorum.. Araştırıyorum.. Hatta hukuki destek de alacağım.. Dava açarak geçiş yapmak istiyorum.. Şu an avukatta araştırıyor.. Aynı durumda olan arkadaşlara buradan bilgilendirme yapacağım.. Mevzuatta bir engel olmadığı anlaşılıyor..

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Atama Oyunu..2. şark iptal mi2024 yılı genel atama hakkındaOcak tahmini zamSosyal Medya PolisleriRaporlu Memuru ÇalıştırmaEmekli tazminatı ( ikamiyesi )Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verEgm Fetö idari soruşturma

Sözlük

king kong vs godzilla 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 2 Napoleon 2023 1 cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 1 günün anlam ve önemi 1 Zerengökçe 1 memurlar.net ücretli üyelik 3 kusur 1 3 numara saç 1 Dücane Cündioğlu 1

Son Haberler

Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik olduFenerbahçe, ligde 2 maçın ardından güldüCumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüAlejandro Garnacho'dan muhteşem golHakkari'de 119 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması