Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Kasım 2023 20:37
dhmide tayin?

dhmide tayin var mı? sadece becayiş mi var?

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?2024 DHMİ Eurocontrol Tazminatı Nasıl OlacakDHMİ'de yemek, servis ve lojman var mı?Havacılık tazminatları için 12 aydır uygulanmayan Danıştay kararı uygulanmalıKİT yasağı ile ilgiliDHMİ becayiş talepleriTKİ anonim şirketi mi oluyor?EÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.

Sözlük

günün anlam ve önemi 1 Gönül Dağı dizisi 1 king kong vs godzilla 1 Zerengökçe 1 cumhuriyet 1 last call for istanbul 1 Dücane Cündioğlu 1 memurlar.net ücretli üyelik 3 Bi molada yaşanan kaos 2 intihar etmek 3

Son Haberler

Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik olduFenerbahçe, ligde 2 maçın ardından güldüCumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüAlejandro Garnacho'dan muhteşem golHakkari'de 119 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması