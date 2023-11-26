Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 20:42
Arnavutköy devlet hastanesi

Arnavutköy devlet hastanesinde çalışan var mı nasıl orası çalışma koşulları yönetimi çalışma saatleri falan önerir misiniz

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliğipdc Sağ bak'daki Mühendislerteşvik ücreti Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?4b sağlık personeli bedelli askerlikAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaSağlık bakım hizmetleri ve idari ve mali işler müdürü!! Eğitim durumu tayini geri Çağırılma !!ÖNEMLİLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !

Sözlük

Napoleon 2023 1 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 2 No Hard Feelings 2023 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 2 Hafta sonu yatmak 1 Bi molada yaşanan kaos 2 intihar etmek 3 günün anlam ve önemi 1 kusur 1 last call for istanbul 1

Son Haberler

Trabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik olduFenerbahçe, ligde 2 maçın ardından güldüCumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştüAlejandro Garnacho'dan muhteşem golHakkari'de 119 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması