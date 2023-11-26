Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


26 Kasım 2023 21:01
Yeni albümler

Başlıkta yeni çıkan albümler paylaşılacaktır.

Aşığım Hala - Ebru Gündeş

16 Şarkı 58 Dakika

Önerilerim: Vakitsiz Geldin, Söylemeyin, Silerim, Dünden beri, Çakır, Son Söz, Bembeyaz, İki Nefes, Beni Anlat, Bu Gece, Mahşer, Bir Sebebi Var.

Al Senin Olsun Dünya - Buray

14 Şarkı - 42 Dakika

Organika - Gece Yolcuları

10 Şarkı - 45 Dakika

Elif Buse Doğan

Gitme

Merve Özbey

Unuttun Beni Zalim

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