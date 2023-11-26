KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


26 Kasım 2023 21:20
KURUM AVUKATLIĞINA GİRİŞTE ARANAN ŞARTLAR HAKKINDA...

İyi akşamlar.Son birkaç yılın merkezi alım tercih kılavuzlarına baktığımda karşıma hep 7205 sayılı nitelik kodu çıktı. "Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra serbest olarak en az iki yıl mesleği ile ilgili çalışmış olma" anlamına geliyormuş bu kod.Fakülteden mezun olup zorunlu stajı tamamladıktan sonra Kpss P3 puanıyla herhangi bir kuruma atanmamız mümkün değil mi? "serbest olarak en az iki yıl mesleği ile ilgili çalışmış olma" ile kastedilen tam olarak ne ? Farklı bir avukatın yanında belirtilen süreyi doldurunca şartları sağlamış olur muyuz? ZİRA bu şartlarda kendi başına büro açamayacak açsa dahi ayakta kalamayacaklar olacaktır.

Konu hakkında bilgisi olan değerli büyüklerim rica etsem beni de aydınlatabilir mi?

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