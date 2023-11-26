Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 21:53
mazeret atama sonrası şark
Bulunduğum ile 1 ay önce mazeret ataması ile atandım. Daha önce şark hazırlık gelmedi ama benim sicile kadar dayandı, şark hemen gelir mi yoksa bulunduğum batı iline henüz yeni atandığım için farklı bi uygulama var mıdır

Robokop34
Aday Memur
26 Kasım 2023 21:57
Bulunduğum ilin zorunlu görev süresi 8 yıl. Ama ilk şark geldiğinde zorunlu görev süresine bakmazlar gönderirler diyorlar. Böyle bir şey var mıdır 1 yıl bile dolmadan tekrar tayin olabilir miyim
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