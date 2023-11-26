mazeret atama sonrası şark

Bulunduğum ile 1 ay önce mazeret ataması ile atandım. Daha önce şark hazırlık gelmedi ama benim sicile kadar dayandı, şark hemen gelir mi yoksa bulunduğum batı iline henüz yeni atandığım için farklı bi uygulama var mıdır

Bulunduğum ile 1 ay önce mazeret ataması ile atandım. Daha önce şark hazırlık gelmedi ama benim sicile kadar dayandı, şark hemen gelir mi yoksa bulunduğum batı iline henüz yeni atandığım için farklı bi uygulama var mıdır