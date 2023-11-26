Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 22:38
Ücretsiz izin ve tayin
arkadaşlar merhabalar.. Eşim şu an ücretsiz izinde ben tayin isticem. Olurda tayinim çıkarsa eşiminde tayini çıkıyor mu? Yada nasıl olacak? Başından geçen yada bilen arkadaşlar varsa cevaplarla sevinirim. Hayırlı görevler

Kadir-29
Şef
26 Kasım 2023 22:48
benim eşimde polis o ücretsiz izindeyken ben tayin oldum oda benle birlikte tayin oldu. ama ilişik kesmediler başlama yaptığı gün ilişik kesip yanıma geldi

Proletariat
Daire Başkanı
26 Kasım 2023 22:50
cevap için çok teşekkür ederim.. Sizin ilişiğinizi kestiler o daha sonra ücretsiz izne ayrıldığı ile gidip başlama yapıp silahinı kimliğini alıp aynı gün mü tayini çıktı?
Kadir-29, 34 dk. önce
benim eşimde polis o ücretsiz izindeyken ben tayin oldum oda benle birlikte tayin oldu. ama ilişik kesmediler başlama yaptığı gün ilişik kesip yanıma geldi

Kadir-29
Şef
26 Kasım 2023 22:53
tayini benle birlikte çıkmıştı zaten ama ilişik kesmediler ücretsizde olduğu için. ya başlama yapıp ilişik kesip sonra tekrar ücretsize ayrılacaktı yada ücretsiz bitince başlama yapıp ilişik kesecekti. biz öyle yaptık ücretsizi bitince silah kimlik aldı aynı gün ilişik kesti
Proletariat, 32 dk. önce
cevap için çok teşekkür ederim.. Sizin ilişiğinizi kestiler o daha sonra ücretsiz izne ayrıldığı ile gidip başlama yapıp silahinı kimliğini alıp aynı gün mü tayini çıktı?

Proletariat
Daire Başkanı
26 Kasım 2023 22:54
başlama yapıp tayin olduktan sonra tekrardan ücretsiz izin hakkı varmış? bunu bilmiyordum? ayrıca açıklayıcı cevap için çok çok teşekkür ediyorum
Kadir-29, 29 dk. önce
tayini benle birlikte çıkmıştı zaten ama ilişik kesmediler ücretsizde olduğu için. ya başlama yapıp ilişik kesip sonra tekrar ücretsize ayrılacaktı yada ücretsiz bitince başlama yapıp ilişik kesecekti. biz öyle yaptık ücretsizi bitince silah kimlik aldı aynı gün ilişik kesti

Proletariat
Daire Başkanı
26 Kasım 2023 22:57
benim tayinim çıkarsa eşimin her halükarda çıkacak o zaman? ben gönüllü şark isticem velev ki çıktı o başlama yapsa birkaç gün çalışsa gidip şark ilinde de birkaç gün çalıştıktan sonra ücretsiz isne tekrar çıkabilir mi? başınızı ağrıtım hakkınızı helal edin çünkü bulduğum yerden hem gitmek istiyorum hemde çocuk daha ufak okula başlamadan bitsin ikinci şark..
Kadir-29, 29 dk. önce
tayini benle birlikte çıkmıştı zaten ama ilişik kesmediler ücretsizde olduğu için. ya başlama yapıp ilişik kesip sonra tekrar ücretsize ayrılacaktı yada ücretsiz bitince başlama yapıp ilişik kesecekti. biz öyle yaptık ücretsizi bitince silah kimlik aldı aynı gün ilişik kesti

Kadir-29
Şef
26 Kasım 2023 23:00
eşim çocuk için ücretsize ayrılmıştı personelden olur demişlerdi. başlama yapıp tekrar ayrılabilir
Proletariat, 25 dk. önce
benim tayinim çıkarsa eşimin her halükarda çıkacak o zaman? ben gönüllü şark isticem velev ki çıktı o başlama yapsa birkaç gün çalışsa gidip şark ilinde de birkaç gün çalıştıktan sonra ücretsiz isne tekrar çıkabilir mi? başınızı ağrıtım hakkınızı helal edin çünkü bulduğum yerden hem gitmek istiyorum hemde çocuk daha ufak okula başlamadan bitsin ikinci şark..

Proletariat
Daire Başkanı
26 Kasım 2023 23:12
çok teşekkür ederim.. Bakalım gönüllü yazacam zira ikinci şarkı kalkarsa güzel illerde gelebilir. Batman Diyarbakır van Şırnak Tunceli ne varsa yazmayı düşünüyorum. Doğuda iken şafak sayardım ama batı benden hep aldı..
Kadir-29, 22 dk. önce
eşim çocuk için ücretsize ayrılmıştı personelden olur demişlerdi. başlama yapıp tekrar ayrılabilir
Toplam 7 mesaj

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