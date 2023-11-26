Ücretsiz izin ve tayin

benim eşimde polis o ücretsiz izindeyken ben tayin oldum oda benle birlikte tayin oldu. ama ilişik kesmediler başlama yaptığı gün ilişik kesip yanıma geldi

benim eşimde polis o ücretsiz izindeyken ben tayin oldum oda benle birlikte tayin oldu. ama ilişik kesmediler başlama yaptığı gün ilişik kesip yanıma geldi