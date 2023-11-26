Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Kasım 2023 22:40
Ücretli öğretmen sene sonunda çıkarılır mı?

Ücretli öğretmen sene sonunda çıkarılır mı

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