Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Kasım 2023 22:42
Şarkta 2 artı 2 mi oluyor

Şırnak gibi 3 yıl olan illerde 2 artı 2 ye düşecek diye söylenti var. Tabi diğer illerede sürede aynı oranda olacakmış güya. Duyumu olan var mı


yıldız24
Aday Memur
26 Kasım 2023 22:50
nasıl yani devrem iki yıla mı düşecek şırnak

Pablo El Nino
26 Kasım 2023 23:17

Öyle diyorlar devrem

yıldız24, 33 dk. önce
nasıl yani devrem iki yıla mı düşecek şırnak
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Atama Oyunu..2. şark iptal mi2024 yılı genel atama hakkındaOcak tahmini zamPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verSosyal Medya PolisleriRaporlu Memuru ÇalıştırmaEmekli tazminatı ( ikamiyesi )Egm Fetö idari soruşturma

Sözlük

Çilingir sofrası 1 Dücane Cündioğlu 1 No Hard Feelings 2023 1 Bi molada yaşanan kaos 2 günün anlam ve önemi 1 yargı dizisi 1 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 2 cumhuriyet 1 akademiden yıldım,kendi işimi kurdum 2 cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 1

Son Haberler

Bodrum'da denizde ve sahilde iki ceset bulunduTrabzon'da fırtına sonrası yangınKastamonu Valiliği fırtınanın kente verdiği zararı açıkladı3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktıTrabzon hasırında ikinci el ürün satışı yapan firmalar mahkemelik oldu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması