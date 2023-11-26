Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Kasım 2023 22:53
İstanbul becayiş
Marmara üni Pendik eğitim araştırma hastanesi verilir Ankara ve çevre iller alınır 657 ortaöğretim hemşire

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