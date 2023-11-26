GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

Lütfen kesin bilgisi olan veya daha önce aynı durumu yaşayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim! 2020 yılından 2023 yılı mayıs ayına kadar x ilinin bir ilçesinde sözleşmeli personel olarak gecici görevle çalıştım.Bu yıl kadro aldıktan sonra yine aynı işçede geçici görevle çalışmaya devam ettim.Geçici görevlendirildiğim ilçe uzak olduğu için evimi de taşıdım doğal olarak adresimi de aldırdım.Bu yıl geçici görev yolluğu almak için başvuru yaptığımda;evimin ve adresimin görev yaptığım ilçede olduğu için,görev yolluğu alamayacağım şeklinde cevap aldım.Oysa görevlendirildikten sonra evimi ve adresimi taşıdım.Bu durumda geçici görev yolluğu nasıl alabilirm?Mahkemeye başvurursam kazanma durumum nedir? Teşekküt ederim.

Lütfen kesin bilgisi olan veya daha önce aynı durumu yaşayan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim! 2020 yılından 2023 yılı mayıs ayına kadar x ilinin bir ilçesinde sözleşmeli personel olarak gecici görevle çalıştım.Bu yıl kadro aldıktan sonra yine aynı işçede geçici görevle çalışmaya devam ettim.Geçici görevlendirildiğim ilçe uzak olduğu için evimi de taşıdım doğal olarak adresimi de aldırdım.Bu yıl geçici görev yolluğu almak için başvuru yaptığımda;evimin ve adresimin görev yaptığım ilçede olduğu için,görev yolluğu alamayacağım şeklinde cevap aldım.Oysa görevlendirildikten sonra evimi ve adresimi taşıdım.Bu durumda geçici görev yolluğu nasıl alabilirm?Mahkemeye başvurursam kazanma durumum nedir? Teşekküt ederim.