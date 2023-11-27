Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 00:17
eş durumu tayini yardım
Merhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyizMerhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyiz

Çok Yazılan Konular

pdc Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?4b sağlık personeli bedelli askerlikteşvik ücreti Eş durumu hemşire asker eşiAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaBecayişte ünvan Şartı halen var mıunvan değişikliğiuniversite tds saglik bakanligi laboratuvar!! Eğitim durumu tayini geri Çağırılma !!ÖNEMLİ

Sözlük

cuma akşamı eve girip pazartesi sabahına kadar çıkmamak 1 intihar etmek 3 böbürlenmek 1 Bugün olanlar 1 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 2 Gönül Dağı dizisi 1 memurlar.net ücretli üyelik 3 Zerengökçe 2 3 numara saç 1 kulak ve burun ölene kadar büyür mü 1

Son Haberler

Promosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?27 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıMerhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç FinansmanıKaragümrük'ten ağır sözler: AhlaksızlarKim Milyoner Olmak İster?' yarışmasındaki 100.000 TL'lik KPSS sorusu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması