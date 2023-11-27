eş durumu tayini yardım

Merhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyizMerhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyiz

Merhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyizMerhaba bi sorum olacak 2022 nisanda atandım nişanlım da 2022 ocakta atandı ben paramediğim nişanlım lisans hemşire eş durumu tayini yapmak istiyoruz ancak bi sorum olacak ; seçimden önce kadroya geçtik ancak tam kadro haklarına sahip miyiz bilmiyoruz bu yüzden eş tayini için kuraya mu tabi olacağız yoksa kadrolu personelim yaptığı gibi her ay dilekçe verebilecek miyiz