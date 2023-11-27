Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 00:54
Beyoğlu SYDV 4 personel alıyor. Biri muhasebe personeli

Biri muhasebe personeli diğer üçü incelemeci. Sydvler toplu iş sözleşmesine tabii çalışıyor maaşları da memurlardan fazla.

https://vakifilan.aile.gov.tr/

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