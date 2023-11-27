Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 01:07
atatürk üniversitesi personel alımı iibf
merhabme.arkadaşlar atatürk üniversitesine 7 kişilik iibf kadrosuna başvuracak var mı. puanlar neler 81 e düşer mi acaba puanlar

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