Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 01:07
atatürk üniversitesi personel alımı iibf
merhabme.arkadaşlar atatürk üniversitesine 7 kişilik iibf kadrosuna başvuracak var mı. puanlar neler 81 e düşer mi acaba puanlar

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