Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 01:40
Yeni yayınlanan memurları ilgilendiren yasa
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19 Ekim 2023'te yayımlanan genelgede hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağlandı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. arkadaşlar sizlere bu konuda bir sorum olucak 2006-2019 arası 4000 SGK İş günüm var. 2019 a memuriyete atandım. halen devam etmekteyim. 2004 ve 2005 yılında 15 ay askerliğim var. bu durumda emeklilik durumumuz ne olur. bilgisi olan arkadaşlardan yardımcı olmanızı istiyorum. tşk ederim

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimulaştırma b. 91sözleşmeli büro Asilçevre ve şehircilikbakanligi banka promusyonu Emsal nedir?Gsb destek personeli maaşGençlik ve spor bakanlığı yedek gelirmi

Sözlük

kusur 1 günün anlam ve önemi 1 böbürlenmek 1 kapadokya yeraltı şehirleri 2 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 2 Bugün olanlar 1 İskender kebap vs Şiş kebap 1 hayırlı cumalar 1 ayvalık tostu 1 memurlar.net ücretli üyelik 3

Son Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit sayısı 3'e yükseldiKarabük'ün yüksek kesimlerinde yeniden kar yağışı başladıPromosyonun belirli bir miktarı para puan olarak ödenebilir mi?27 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıMerhaba Vade Farksız 15.000 TL İhtiyaç Finansmanı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması