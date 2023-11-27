KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 01:54
Babamın Suçları Poisliğe Engel mi?

Çok araştırdım suç şahsiyi kapsıyormuş yüz kızartıcı olmadığı sürece ama şimdi şöyle bir mahkemesi var kısaca anlatayım.

Bizim birkaç tane kiraya verdiğimiz mekan var bunların birinde uyuşturucu satıyormuş bir kız babam bunu duyunca mekana gidip oturuyor kız mekana girip çıkarken video kaydına alıyor bunu da kız görünce uyulşturucu satmadığını iddia edip babama tacizden dava açıyor. Bu dava babamın aleyhine sonuçlanırsa benim polisliğime engel olur mu?

Ek olarak babamın memura mukavemet gibi suçları da var.

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