Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


27 Kasım 2023 06:50
Dönüşen Liderlik Zirvesi

Selam arkadaşlar bu yıl tekrar Dönüşen Liderlik Zirvesi etkinliği düzenlenecek. Etkinlik 23, 24 ve 25 Ekim tarihleri arasında Sapanca?da gerçekleşecek. Zirvenin bu yılki konusu ve katılımcıları güzel. Konulardan benim ilgimi çekenler şöyle insana değer katmak, toplumsal kalkınma, yeşil, düşük karbonlu yatırımlar gibi birçok konuya değinilecek. Konuşmacı ve panelist olarak akademisyenler, gazeteciler ve iş insanları var. Ayrıntılı bilgi için alta link bırakacağım. Konuşmacılardan ise Polat Gülman ilgimi çeken isimlerden kendisi Gülman Ventures?in kurucu. Bilmeyenler için Gülman Ventures bir yatırım iştirakı farklı sektörden şirketlere yatırım yapıyor ve iş ortağı oluyor. Gülman Ventures?te ağırlık olarak yenilikçi teknolojilere yatırımını yaptığı için benim ilgimi ve dikkatimi çeken bir şirket. Polat Gülman ayın 24?ünde Paranın Yeni Adresi panelinde konuşacak. Etkinlik takviminde 40 dakikalık bir süre gördüm umarım her şey beklentileme göre gider.

Cuma günü dinledikten sonra sizinle fikirlerimi tekrar paylaşıyor olacağım.

https://www.donusenliderlik.com/etkinlik-takvimi/

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