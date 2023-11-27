Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 08:08
663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkında

663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayinde unvan bazı mı kura oluyor. branş bazlı mı. örnek veriyorum. tıbbı sekreter ile paramedik veya radoyoji teknikeri ayın kontenjandan mı değerlendiriliyor. üçüde sağlık teknikeri çünkü unvanları aynı. yoksa branş bazlı mı oluyor

Çok Yazılan Konular

pdc Tek çalışan personelin dinlenme hakkı?4b sağlık personeli bedelli askerlikteşvik ücreti Acil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaEş durumu hemşire asker eşiunvan değişikliğiBecayişte ünvan Şartı halen var mıuniversite tds saglik bakanligi laboratuvar!! Eğitim durumu tayini geri Çağırılma !!ÖNEMLİ

Sözlük

Dücane Cündioğlu 1 kuşak çatışması 2 king kong vs godzilla 1 kuymak 1 cumhuriyet 1 dünya çapında 1 Gönül Dağı dizisi 1 Bugün olanlar 1 İskender kebap vs Şiş kebap 1 upgrade filmi 1

Son Haberler

Ankara'da kar yağışı başladıHırsızlık suçundan aranan 2 kuma evin gizli bölmesinde yakalandıMeclis'te yoğun haftaNASA'dan kayıp göktaşı uyarısı: 2024'te Dünya'ya çarpabilir6 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 63 mağara ve sığınak imha edildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması