Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 09:40
Mübaşirler ne iş yapıyor ???

Merhaba sevgili mübaşir arkadaşlarım,ben bölge adliye mahkemesinde görevli mübaşirim genel bilgi amaçlı soruyorum genel olarak ne iş yapıyorsunuz? Bizde 1 başkan ve 4 hakim var yani heyet var posta işleri arşiv işleri duruşma hariç,hakimlere sigara alma, ayakkabısını boyatma,yumurta tereyağ gibi ev alışverişini yapma,çay kahve yapma,arabasında unuttuğu bir şey varsa getirme ağır yüklerini taşımaya yardım etme, bulaşıkları yıkama sabah isterse tost poğaça simit alma duruşma öncesi cübbelerini oturdukları sandalyeye koyma duruşma bitiminde dolabına asma adli tatilde çiçeklerini sulama arabalarının sanayide bakım işlerini yapma bunları hep ben yapıyorum sizde durumlar nasıl siz neler yapıyorsunuz??


beurak0000
Aday Memur
27 Kasım 2023 09:56
şaka mı bu söylediklerin yapma abicim bu nasıl düzen

maske505
Aday Memur
27 Kasım 2023 09:58

sen yaparsan yaptırırlar. yapmayacaksın. senin işin o değil


aguero
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:02

Şaka değil bizim adliyede tüm mübaşirler böyle...

beurak0000, 2 saat önce
şaka mı bu söylediklerin yapma abicim bu nasıl düzen

aguero
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:24

Bu işlerin haricinde 4 katıp var 4 hakim ve 1 başkan var tüm dosya getir işlerini bana yaptırıyorlar.müdürde bizimle aynı odada ona söyledim,her şeyi ben getir yapmamalıyım dedim. bu iş ilkokul mezunlarının işi sen yapacaksın dedi.başkana söyledim senin görevin dedi..

maske505, 2 saat önce

sen yaparsan yaptırırlar. yapmayacaksın. senin işin o değil


Ozden_42
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 11:14

Cimere yaz bu başlıkta yazdıklarını, onlar düşünsün. Sende soruşturma geçirirsin ama sonuçta düzelir.

aguero, 1 saat önce

Bu işlerin haricinde 4 katıp var 4 hakim ve 1 başkan var tüm dosya getir işlerini bana yaptırıyorlar.müdürde bizimle aynı odada ona söyledim,her şeyi ben getir yapmamalıyım dedim. bu iş ilkokul mezunlarının işi sen yapacaksın dedi.başkana söyledim senin görevin dedi..


aguero
Aday Memur
27 Kasım 2023 11:22

Yazdım kardeşim yuvarlak bir cevap verildi bana,fakat maalesef bizim adliyede böyle bamlarda heyet var ve maalesef mübaşirlere her işi yaptırıyorlar.ilk derecede iş yükü fazla olabilir ama bamlarda da böyle bir sorun var..

Ozden_42, 32 dk. önce

Cimere yaz bu başlıkta yazdıklarını, onlar düşünsün. Sende soruşturma geçirirsin ama sonuçta düzelir.


İsmi Lazım Deil
Şef
27 Kasım 2023 11:39

Forumda editör diye geçinen biri var, konu açmış neyi haber yapıyım diye soruyor.

Toplam 7 mesaj

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