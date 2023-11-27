Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 09:55
Memur uzaklaştırma silah ruhsatı ve kimlik alınır mı
Adalet Bakanlığı'nda memurum. açığa alındım. Silahım ve kimliğim alınmadı. 10 yılı doldurdum. istifa edersem silahım bende kalır mı

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