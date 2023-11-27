Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


27 Kasım 2023 10:08
Adalet bakanlığı temizlik personeli tutanak tutuldu

Arkadaşlar adalet bakanlığında temizlik personeli olan birine bi odayı temizlemediği veya az temizlediği için birinin şikayetiyle müdür tarafından tutanak tutulmuştur. Nasıl bir savunma yapmalıyım ? Başına daha önce böyle birşey gelen var mı ?

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