Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?

Herkese selam.

Bazı arkadaşlar, kendi sorunumu haber metni haline getirdiğimden bahisle bazı başlıklar altında yorum yazıyor. Bu vakte kadar hiç bir haberimde kendi sorunumu gündeme getirme saikiyle haber metni yazıp da ana sayfada yayımlatmadım. Dolaysıyla, bundan sonra sorun olarak gördüğüm konuları haber metni haline getireceğim. Yazacağım haber metinlerini sizlerin önerilerine göre şekillendirmek istiyorum.

Bu bağlamda; Benim gözümden kaçan ama sizlerin farkına vardığı adliye personelinin sorunu olarak gördüğünüz hususları aşağıda belirticeğim e-posta adresime gönderibileceğiniz gibi, bu başlık altında da yazmanızı rica ediyorum.

Herkese kolaylıklar diliyorum.

[email protected]