Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 10:08
Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?

Herkese selam.

Bazı arkadaşlar, kendi sorunumu haber metni haline getirdiğimden bahisle bazı başlıklar altında yorum yazıyor. Bu vakte kadar hiç bir haberimde kendi sorunumu gündeme getirme saikiyle haber metni yazıp da ana sayfada yayımlatmadım. Dolaysıyla, bundan sonra sorun olarak gördüğüm konuları haber metni haline getireceğim. Yazacağım haber metinlerini sizlerin önerilerine göre şekillendirmek istiyorum.

Bu bağlamda; Benim gözümden kaçan ama sizlerin farkına vardığı adliye personelinin sorunu olarak gördüğünüz hususları aşağıda belirticeğim e-posta adresime gönderibileceğiniz gibi, bu başlık altında da yazmanızı rica ediyorum.

Herkese kolaylıklar diliyorum.

[email protected]


Almira2024
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:15

Sebepsiz sürgünler olabilğir


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
27 Kasım 2023 10:18

Hakkında disiplin soruşturması olmayan personel hakkında mı sebepsiz yer değiştirmeler oluyor?

Almira2024, 2 saat önce

Sebepsiz sürgünler olabilğir


Almira2024
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:22

Evet Hakkında herhangi bir disiplin soruşturması, tutanak vs olmayan personel hakkında uygulanan sürgünler.

ÇOTANAK, 1 saat önce

Hakkında disiplin soruşturması olmayan personel hakkında mı sebepsiz yer değiştirmeler oluyor?


aguero
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:27

Hakimlerin özel işlerini mübaşirlere yaptırmak istemeleri bizi köle olarak görüyorlar...


msirkeci
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:34

Adalet hizmetleri sınıfı.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
27 Kasım 2023 10:35

Bu hususu, komisyonların personel görevlendirmelerine kıstaslar getirilmeli başlığı altında haber metni haline getirdim. Yakında yönetime ileteceğim. İlave olarak sizin durumunuzda başkaları varsa onların da yararlanması için ayrı başlık açacağım.

Almira2024, 1 saat önce

Evet Hakkında herhangi bir disiplin soruşturması, tutanak vs olmayan personel hakkında uygulanan sürgünler.


Almira2024
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:48

Teşekkür ederim. Komisyonlar ellerindeki yetkiyi bu şekilde kullandığı müddetçe Adalet Teşkilatında çalışan personellerde çokta öz verili çalışma olasılığı bulunmayacak gibi. İlçeden merkeze personel çekip merkezdeki personelleri ilçeye atamakta bunların içerisinde. İnşallah Bakanlığımız buna bir çözüm bulur.

ÇOTANAK, 1 saat önce

Bu hususu, komisyonların personel görevlendirmelerine kıstaslar getirilmeli başlığı altında haber metni haline getirdim. Yakında yönetime ileteceğim. İlave olarak sizin durumunuzda başkaları varsa onların da yararlanması için ayrı başlık açacağım.


Ozden_42
Şube Müdürü
27 Kasım 2023 11:11

İcra katiplerinin iş tanımları açık, belirgin, anlaşılır şekilde kesin ve kati olarak belirlenmeli. Bizim iş tanımımızda diğer işler tabiri altında müdür ve yardımcıların vereceği işleri yapar diyor. Burada diğer iş dediği ne ? Adam 5 milyona arsa satıyor git bankaya yatır gel diyor. Parayı alan ben değilim eksik mi var para sahte mi bilmiyorum ama yatırmak zorunda kalıyorsun buna benzer. Müdür ve yardımcıların yapacağı işler sana yaptırılıyor diğer işler ibaresi adı altında. Bunlarla ilgili çok çok örnek verebilirim. Dairenin içinde mesela 14-15 kişisin sanki bütün telefonlara sen bakmak zorundasın. Benim işimi yapan yine ben veya biz. Ama onlarda eksiklik olsa seni görevlendiriyor.


İsmi Lazım Deil
Şef
27 Kasım 2023 11:33

Adalet komisyonlarının hakim savcıların taleplerini yerine getirme kurumu haline dönüşmesini haber yap. Bakanlığın komisyon personeline nöbet yazılsın talimatına rağmen yazılmamasını haber yap. Komisyonların nakil tebliğleri aylarca keyfinden bekletilmesini haber yap.

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