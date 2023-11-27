Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 10:35
2024 ocaktan sonra ikramiyesi kalkıyor mu ?
böyle söylentiler aldı başını gidiyor, şimşek de karşıymış bu ikramiye ne diyorsunuz ona göre emekl olacam

Arizonalı
Aday Memur
27 Kasım 2023 10:38
sen hemen emekli ol kalkıyor ikramiye
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