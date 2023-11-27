Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Kasım 2023 11:04
Operasyon tazminatları

28a-a1 tazminatlarının süresi 31 Aralık'ta doluyor yani yenisi imzalanana kadar ocaktan itibaren doğuda çalışanlar operasyon tazminatı alamayacak. Yeni kararname Nisan Mayıs gibi çıkıyor genellikle. Detaylı bilgisi olan var mı?

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