Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 11:05
MEMUR MÜHENDİS KADRO BECAYİŞ

İstanbul İSKİ den

Samsun (SASKİ-BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYE ) veya Amasya (İL ÖZEL İDARE -BELEDİYE) ya geçmek istiyorum.

Tersini talep eden ile görüşelim

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