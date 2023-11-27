Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 11:11
4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3+1 SİSTEMİ SAĞLIK MAZARETİ TAYİN HK.

merhaba arkadaşlar,

17.03.2023 tarihinde 4b büro personeli olarak göreve başladım babamın sağlık sorunları nedeniyle babama bakıyorum ve bulunduğum ilçe de tam teşekküllü devlet hastane yok en yakın eğitim ve araştırma hastanesi 110 km uzaklıkta bulunuyor. babama sağlık kurulu raporu alıp tayin isteme dilekçemi 1 yıl dolduktan sonra mı vermem gerekiyor yoksa süre şatı yok mudur? konu hakkında yardımcı olabilir misiniz? 3+1 sisteminde sağlık mazereti tayininde süre ne kadar ?

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