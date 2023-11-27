geçici gorevlendirme

merhabalar. sozlesmelifen kadroya gecipte özel sektör eş durumundan geçici görevlendirme isteyip olumlu olan var mı. geçici görevlendirme de eşin özel sektör kamu da çalışması ayrımı yok diye biliyorum ben ama yardımcı olabilecek var mi

merhabalar. sozlesmelifen kadroya gecipte özel sektör eş durumundan geçici görevlendirme isteyip olumlu olan var mı. geçici görevlendirme de eşin özel sektör kamu da çalışması ayrımı yok diye biliyorum ben ama yardımcı olabilecek var mi