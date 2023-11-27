Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2023 11:24
BANKA EMEKLİ SANDIĞINDA ÇALIŞILAN GÜNLERİN MEMURİYETE ETKİSİ

merhaba,

kamu bankasında 8 yıllık sigorta günüm var. memur olarak görev yapıyorum. bunları birleştirme yaparsam ne kadarını kabul edilir. prime esas kazançta tamamı değerlendirilir mi? yoksa 3/4 ü mü alınır.

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