Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 11:42
Kurumlar arası geçiş

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığına bağlı Paramedik olarak görev yapmaktayım.

İç işlerine bağlı Arff memurluğuna geçiş yapmak istiyorum.

Nasıl geçiş yapabilirim? Şartlar nelerdir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

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