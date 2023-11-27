Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 11:51
Nobet saatine uymama

Ilce hastanesinde calisiyoruz nobet teslime 1 saate yakin gec geliniyor bu konu hakkinda yaptirim napilabilir


adliidare
Kapalı
27 Kasım 2023 12:02

Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etme halinde uyarma cezası verilebilir


cetek
Memur
27 Kasım 2023 12:25

Tutanak tutun, evrak kayda kaydettirip dilekçeyle başhekimliğe verin.

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