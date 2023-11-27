Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Kasım 2023 11:57
2024 unvan degisikligi mahalli idarelerde gih kadrosundan teknik hizmetler sinifina gecisi

Arkadaşlar belediyelerde düz memurdan teknik hizmetlere geçişi için çevre şehircilik ne zaman belediyelere sınava katılacak personelleri bildirmesini isteyen yazıyı yayınlayacak. Çevre şehirciliğin bakanlık sayfasındaki duyurulardan mı takip edeceğiz.


Produss
Daire Başkanı
27 Kasım 2023 12:02

Bakanlık ve bağlı olduğun kuruluşu takip edin hocam bu tür şeyler için bi takvim olur ona göre bak

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