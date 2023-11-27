Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Kasım 2023 12:00
Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyım

Merhaba 5 sene boyunce özel bir hastanede hemşirelik yaptım lise mezunu hemşireyim

şuanda bir OSGB üzerinden iş yeri hemşireliği yapıyorum takdir edersiniz ki günümüz şartları maaşlar inanılmaz az

yaşadığım şehirde üniversitede Destek Personeli Memurlugunu kazandım sizce ne yapmalıyım

kpss puanım 80

destek personeli alımındaki tanım:temizlik,tarım , peyzaj amaçlı alındıgı yazıyor

tarım peyzaj işinden anlarım kendi tarlamız falan var ama temizlik işini cok bilmem cok kararsız kaldım ne yapsam bilemiyorum.


ByAstsubay
Aday Memur
27 Kasım 2023 12:20
kafan rahat ne iş yaptığını belli sorumluluk yok , baktın iş içinde olmuyor kpss ye çalışıp kendi bölümünden denersin atanmayi hakkınızda hayırlısı

emre0zdmr
27 Kasım 2023 13:37

evet bende böyle düsünüyorum ama emin olamadım bide üniversite hastanesi oldugu için cezada yiyorsun

Toplam 2 mesaj

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