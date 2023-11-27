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Editörler : Lanet


27 Kasım 2023 12:21
Güç Kimde

Güç Kimde

Güç ekmeğini yiyende kardeşim hizmetini görende

Ayağın takılsa kanasa diyecekler kabahati görende

Hizmet eder iken dişin kırılsa, derler dişi şehit oldu

Ümmete en hayırlı olan mıdır, en hayırlı görende

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Şâh-ı Sâki boşuna Şah olmadı, geceleri ümmet derdinde

Adıyaman Kahta Menzil köyü ümmete hizmetin derdinde

Barış Sağlam

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