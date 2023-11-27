Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 12:53
Kışkırtıcı içerik öyle mi ?

Bana; kıştırtıcı mesajı yazdığımdan bahisle mesaj gönderen kişiye sesleniyorum.

Hangi yazım kışkırtıcı içeriktedir ?

Bu ve bunun gibi konuları, tarafıma gönderilen ve bazı editörlerin forum üyeleri arasında ayrım yaptığına yönelik mesajları site yönetimine ileteceğim.

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