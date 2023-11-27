Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Kasım 2023 13:06
İkm kazandım ösym üzerinden büro personeli olarak atanabilir miyim?

Merhabalar ikm kazandım ve belgeleri teslim ettim fakat henüz sözleşme imzalamaya çağırmadılar. Teslim ettiklerimin arasında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; ?Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.? hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan adlı dilekçeyide imzaladım. Açıktan okuduğum bölümden ösym üzerinden sözleşmeli büro personeli olarak alıma çıkıldı. Tercih verip atanmama engel bir durum var mı, büro personeli olarak atanabilir miyim?

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