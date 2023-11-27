Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Kasım 2023 13:48
KPSS 2023/7 Tercih kılavuzunda Çevre Mühendisliği için Tercihleriniz nereler olacak?

KPSS 2023/7 Tercih kılavuzunda Çevre Mühendisliği için Tercihleriniz nereler olacak? Puanınızı ve Tercihlerinizin ilk üçünü yazabilir misiniz acaba?

Benim Puanım: 80,6 ilk tercihlerim: Urfa / Osmaniye / Mardin

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