Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Kasım 2023 14:57
hizmet içi eğitim ucretleri
Hizmet içinde düzenlenen eğitimlerde, eğitici ders başı ne kadar ücret almaktadır? Teşekkür ederim şimdiden.

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