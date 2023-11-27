Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Kasım 2023 15:07
Uzman öğretmenler

Geçen sene uzman öğretmenler acaba uzmanlıkltan dolayı dereceniz ne zaman verildi pasaport çıkartıcam derecemin gelmesini bekliyorum bu senede uzman oluyorum acaba yılbaşından önce işleme sokarlar mı


Mustafax5908
Aday Memur
27 Kasım 2023 15:21
ocak 15
Toplam 1 mesaj

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